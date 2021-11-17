Политолог назвал настоящие требования Лукашенко к Европе

Политолог Сергей Марков в разговоре с «Лентой.ру» назвал настоящие требования президента Белоруссии Александра Лукашенко к Европе. По мнению эксперта, глава республики требует у ЕС восстановить взаимодействие и диалог. Он добавил, что ЕС не готов пойти ни на одно из условий президента, потому, вероятнее всего, ответственность за действия Лукашенко и разрешение созданного им кризиса должна будет взять на себя Россия.

Ранее Лукашенко в беседе с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель выдвинул ультиматум в обмен на прекращение миграционного кризиса на границах стран Европейского союза. Детали их беседы раскрыла министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс. По ее словам, белорусский лидер потребовал от лидеров ЕС признать легитимность его власти, а также снять все западные санкции с Белоруссии.

«Клевета!»

Марков уверен, что МИД Эстонии лжет. По его словам, Лукашенко — трезвый политик, который понимает, что с него никогда не снимут санкции в полном объеме и не признают легитимным президентом, поскольку Европе выгодно поддерживать его в «подвешенном» состоянии.

«Это все клевета. Полагаю, Лукашенко требует от поляков и Европы сотрудничества. Они ведь призывают его защищать польско-белорусскую границу только в собственных интересах, но в ответ на это отказываются даже вести сотрудничество по другим вопросам. ЕС должен сделать ответный шаг и вступить в открытые нормальные переговоры. Лукашенко же только этого и требует — восстановления взаимодействия и диалога», — считает Марков.

Кроме того, он предположил, что Лукашенко потребовал снятия санкций, введенных уже после начала миграционного кризиса, опасаясь, что ситуация разрешится, а ограничения так и останутся.

«Тем не менее сейчас Европа не готова выполнить ни одно из этих требований, — заметил политолог. — Они посмотрят, как СМИ будут освещать всю эту ситуацию, что станет с беженцами зимой. А когда пойдут уже какие-то ужасные картинки, переложат всю ответственность на Россию. Поскольку с Лукашенко вступать в диалог они отказываются, именно Россия должна будет взять за него ответственность. Более того, полагаю, что даже “Северный поток-2” заморозили для того, чтобы потом разморозить, выдав за благодеяние в ответ на действия нашей страны для урегулирования миграционного кризиса», — заключил Марков.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и Литвой обострился 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши. В ответ поляки применили спецсредства, в результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты.