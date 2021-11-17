Pokemon Go перестанет работать на миллионах iPhone

Игра Pokemon Go не будет работать на смартфонах под управлением iOS 12. Об этом сообщает издание SlashGear.

Разработчики игры из Niantic заявили, что с выходом обновления 225, которое планируется в ближайшее время, Pokemon Go перестанет функционировать на старых iPhone. Игра перестанет запускаться на девайсах, работающих под управлением вышедшей осенью 2018 года iOS 12. Чтобы продолжить играть, в компании предложили обновить операционную систему на смартфоне.

По оценке журналистов, iOS 12 является довольно популярной ОС, так что без Pokemon Go могут остаться миллионы владельцев смартфонов Apple. Также ранее в Niantic заявили, что их популярный тайтл будет работать на всех телефонах американского бренда, начиная с iPhone 6s.

«Отказавшись от поддержки iOS 12, мы сможем оптимизировать процесс разработки и сосредоточить ресурсы на поддержке актуальных операционных систем и новейших технологий», — отметили разработчики игры.

Основанная на технологии дополненной реальности Pokemon Go вышла летом 2016 года. В декабре 2020 года игра про покемонов была отмечена редакцией Apple App Store.