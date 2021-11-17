В Госдуме рекомендовали принять законопроект о расширении полномочий полиции

Профильный комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять во втором чтении законопроект о расширении полномочий полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Предложение в том числе определяет перечень оснований, по которым сотрудники правоохранительных органов могут вскрывать машины, регламентирует оцепление ими строений и территорий.

Второе чтение законопроекта предлагается назначить на 23 ноября. По словам заместителя председателя профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнеста Валеева, к принятию во втором чтении рекомендована поправка, которая сохраняет в неизменном виде статью закона «О полиции» о гарантиях личной безопасности сотрудников.

Так, в нее не будет включаться положение о праве правоохранителей применить огнестрельное оружие при попытке задерживаемого совершить действия, которое расценивается как угроза нападения.

Ранее сообщалось, что правительство увеличило зарплаты военным и силовикам. Так, с 1 октября заработная плата выросла на 3,7 процента.