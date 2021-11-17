Информацию об обысках в офисе Росреестра по Московской области опровергли

В Росреестре опровергли сообщения об обысках в офисе по Московской области

Сообщение об обысках в офисе Росреестра в Московской области оказалось недостоверным.

Издание Readovka во вторник, 16 ноября, со ссылкой на анонимный источник сообщило, что в офисе Росреестра по Московской области проходят обыски, связанные с финансовыми махинациями. Предполагается, что поводом послужила утечка информации о засекреченной недвижимости сотрудников МВД в Подмосковье. При этом не уточняется, предоставил ли эти сведения собеседник издания, или они являются домыслами авторов заметки. Комментарии силовых структур, либо представителей Росреестра не приводились.

Вечером того же дня в Росреестре по Московской области опровергли информацию об обысках. В ведомстве сообщили, что работа ведется в штатном режиме.

Информация не получила широкого распространения в СМИ. Новость об обысках была опубликована на сайте «Чехов вид», «Царьград», а также в сообществе «ЯПлакалъ».

Readovka вечером 16 октября обновила новость, уточнив, что сведения об обысках официально опровергаются.

Ряд федеральных и региональных СМИ опубликовали сообщение Росреестра, в котором говорится, что информация об обысках оказалась ложной, а ведомство работает в штатном режиме.