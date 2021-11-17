Назван единственный регион с ростом числа заболеваний COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: в Амурской области растет число пациентов с COVID-19

В Амурской области растет число пациентов, заболевших COVID-19. Единственный регион назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит РИА Новости.

Рост новых выявленных случаев в регионе наблюдался на прошлой неделе, там уже вводятся меры по стабилизации ситуации с коронавирусом, отметила главный санитарный врач.

Попова добавила, что снижение числа пациентов с COVID-19 идет в ряде российских регионов.

Ранее Попова заявила, что в Москве отмечается максимальное снижение заболеваемости COVID-19. Главный санитарный врач России подчеркнула, что заболеваемость COVID-19 в столице упала практически на 23 процента.

