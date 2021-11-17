Дуэйн Джонсон захотел стать новым Джеймсом Бондом

Американский актер и рестлер Дуэйн Скала Джонсон захотел стать новым Джеймсом Бондом. Интервью с ним было опубликовано в издании Esquire.

Артист пояснил, что захотел сыграть главную роль в следующем фильме об агенте 007, так как его дедушка Питер Майвия уже появлялся в бондиане — он снимался в ленте «Живешь только дважды». «Я хотел бы пойти по его стопам и стать следующим Бондом. Я не хочу быть злодеем, хочу быть именно Бондом», — подчеркнул Джонсон.

Ранее стало известно, что последняя работа актера, комединый боевик «Красное уведомление» установил рекорд по просмотрам в первый день на стриминговом сервисе Netflix. Фильм вышел на платформе 12 ноября. Помимо Джонсона главные роли в нем сыграли Галь Гадот и Райан Рейнольдс.

Сюжет картины рассказывает о том, как вор предметов искусства Нолан Бут объединяется с агентом ФБР Джоном Хартли для поиска драгоценного яйца, которое древнеримский генерал Марк Антоний подарил Клеопатре. Вскоре выясняется, что за драгоценностью охотится еще один человек по кличке «Слон» (Bishop).