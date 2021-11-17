Число сгоревших заживо детей в российском регионе выросло до пяти

СК: в Воронежской области в результате пожара в жилом доме погибли пятеро детей и их мать

Число сгоревших заживо детей в жилом доме в Ольховатском районе Воронежской области выросло до пяти. Соответствующая информация опубликована в среду, 17 ноября, на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

ЧП произошло рано утром на улице Центральной села Костово. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела 33-летней женщины и ее пятерых детей: двух девочек в возрасте 4 и 10 лет и троих мальчиков, которым было 1 год 7 месяцев, 3 года и 13 лет.

Ранее сообщалось о трех погибших детях. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» УК РФ.