ЕСПЧ запретил педагогам оскорблять школьников

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вступился за школьника из Хорватии, которого обругал педагог, и запретил преподавателям оскорблять учеников. Об этом говорится в обобщении, подготовленном Верховным судом России, пишет РИА Новости.

Уточняется, что педагог назвал школьника дураком и деревенщиной, когда тот опоздал на урок. Потом учащийся пожаловался директору школы, а преподаватель повторил свои слова.

Отец школьника проинформировал о данной ситуации различные инстанции, однако школа ограничилась беседами, министерство образования сочло это внутренним делом образовательного учреждения, а прокуратура отклонила жалобу. Тогда он обратился в ЕСПЧ.

«Исходя из фактов дела, суд пришел к выводу: хотя первые оскорбления учителя в адрес заявителя были направлены на то, чтобы наказать его и его одноклассников, два последующих случая не могли рассматриваться как что-либо иначе, кроме беспричинных словесных оскорблений в адрес заявителя», — отметили в суде.

Ранее в Санкт-Петербурге учительница в коридоре обматерила школьника, который хотел пройти в туалет. Педагог утверждала, что на этом этаже находятся начальные классы. Она сказала, что не пустит его, а также в нецензурной форме высказалась о характере учащегося и предложила «мочиться в штаны».