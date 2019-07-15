Китайский учитель лишился работы за унижение школьницы

Китайскому учителю запретили преподавать после того, как он сотни раз оскорбил отстающую ученицу и пригрозил с ней расправиться. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в городском округе Шанло в провинции Шэньси, в одной из школ которого девочка начала учиться в начале года. Она рассказала, что учитель по фамилии Ван хотел выгнать ее за плохую успеваемость и при этом постоянно ее унижал.

«Пока был его урок, он меня оскорблял. Он проклинал меня по шесть-девять раз за занятие (...) Да, я плохо учусь, но вы не можете вести себя так и оскорблять меня каждый день», — отметила 13-летняя пострадавшая. По ее словам, преподаватель говорил другим ученикам, что если они «будут находиться рядом с этой идиоткой, то тоже станут идиотами». Девочка в итоге записала высказывания преподавателя.

В одном из случаев Ван приказывает ученице не приходить в школу. «Я брошу тебя на землю, убью прямо в классе, если ты вернешься в следующем семестре», — заявил он. «Зачем тебе здесь сидеть? Ты же как мертвец посреди комнаты!» — сказал Ван в другой раз. А однажды он два раза спросил у своих учеников: «Кто сука в нашем классе?» После этого некоторые дети назвали имя девочки.

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Указывается, что родители беседовали с учителем весной, однако ситуация не изменилась. При этом даже бабушка пострадавшей отметила, что не поверила бы в рассказ внучки, если бы не было доказательств. Сам Ван отрицал оскорбления, хотя и признался, что иногда использовал неуместные выражения. Некоторые коллеги выступили в защиту мужчины: якобы когда учитель злится на ребенка и ругает его, то делает это из любви.

В итоге было начато расследование. 14 июля стало известно, что Ван получил выговор и был лишен лицензии на преподавание. Кроме того, учитель вместе с местными чиновниками, курирующими сферу образования, принесли девочке извинения. Ей также предложили помощь и возможность сменить класс или школу.

Издание отмечает, что хотя физические наказания в школах запрещены, словесные по-прежнему используются крайне активно и многими воспринимаются как приемлемые.

В апреле сообщалось о сотруднике одного из детских садов в Китае, которого арестовали по подозрению в преднамеренном отравлении воспитанников. До этого стало известно о воспитательнице из китайской провинции Хубэй, которая побила детей указкой.

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