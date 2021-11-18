Еще два человека арестованы по делу главы союза десантников Урала

Двух человек отправили в СИЗО за передачу взятки главе союза десантников УрФО

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал двух человек, которые передали взятку председателю Свердловского регионального отделения «Союза десантников» и члену областной Общественной палаты Евгению Тетерину. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, директор ООО «Уралщебень» Иванов, чье предприятие нанесло ущерб природе на сумму свыше 400 миллионов рублей, передал взятку посреднику, некоему Гурбанову. Тот отнес деньги Тетерину, который, как предполагалось, передаст их представителю надзорного ведомства.

Иванов и Гурбанов останутся в СИЗО до 30 декабря.

Ранее на такой же срок был арестован главы союза десантников Урала. Тетерин категорически отрицает свою вину. В суде он заявил о заказном характере уголовного преследования, сказав, что обвинение является бредом.

О задержании Тетерина и еще двух человек сотрудниками ФСБ стало известно 17 ноября.

Тетерин — известный в регионе общественный деятель, награжден благодарностью президента России.