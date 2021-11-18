Во Владимире появилась посвященная Banksy выставка

В центре современной культуры Флигель во Владимире открылась выставка, посвященная работам Banksy и других современных зарубежных и российских художников. Об этом сообщает издание «ПроВладимир».

Выставка приехала во Владимир благодаря коронавирусным ограничениям — изначально ее планировалось провести в Таллине.

Работы главного хэдлайнера выставки, Banksy, это несколько постеров 2004 года, купленные в магазине Pictures On the Walls в Лондоне. По мнению организаторов, художник говорит с публикой на понятном языке массовой культуры. Он сохраняет анонимность, но в экспозиции нашлось место для пяти папок «Дело» с расследованием, кем на самом деле является художник. При этом, как считает куратор выставки Артем Суслов, он вряд ли раскроет личность.

Помимо картин Banksy, на выставке во Владимире можно увидеть осколок кирпича из «депрессивного парка развлечений Dismaland» организованного художником в 2015 году в английском городе Уэстон-сьюпер-Мэр. Парк просуществовал всего 36 дней — его разобрали «на сувениры».

На выставке также представлены работы художников из Санкт-Петербурга, Москвы, Лондона, Пекина, Познани и самого Владимира.