В Башкирии к 200-летию поэта Николая Некрасова откроют выставку

В Башкирии откроется выставка, приуроченная к 200-летию поэта, критика, драматурга, редактора и издателя Николая Алексеевича Некрасова «Некрасов. "Современник" и современники». Как уточняет «Башинформ», выставка будет проходить с 26 ноября по 23 декабря 2021 года в здании Мемориального дома-музея С.Т. Аксакова в Уфе.

Желающие смогут ознакомиться не только с литературным окружением поэта, но и получить более глубокое представление о его работе в крупнейшем журнале своей эпохи «Современнике», в котором, как известно, Некрасов занимал должность редактора.

Организаторы выставки отметили, что не ставили себе задачу представить весь жизненный и творческий путь поэта. Вместо этого они предлагают ознакомиться с многогранностью и неоднозначностью его образа и заново открыть для себя его творчество. Указывается, что экспозиция раскрывает не только ключевые тексты и события в жизни Некрасова, но и малоизвестные.

Ранее сообщалось, что в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана в Казани открылась выставка художника из Турции Ахмета Йешиля. Уточнялось, что всего на экспозиции «Звуки и следы», которая проводится в России впервые, представлено 34 произведения искусства современного живописца. Отмечается, что композицию всех нарисованных красками картин составляют крученые веревки. Такой художественный прием получил название «веревочный».