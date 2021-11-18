Африканец прикинулся медсестрой из США и обманул россиянина на 100 тысяч рублей

МВД: в Балашихе задержали гражданина Нигерии за мошенничество на сайте знакомств

В Подмосковной Балашихе полицейские задержали африканца, обманувшего россиянина на полторы тысячи долларов (более 109 тысяч рублей) с помощью сайта знакомств. Об этом в четверг, 18 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, гражданин Нигерии создал женский аккаунт и познакомился с россиянином, прикинувшись медсестрой из США, проходящей службу в Сирии. Мужчина заявил о якобы необходимости перевезти вещи и попросил у нового знакомого помощи в оплате и получении посылки.

Когда потерпевший согласился, мошенник позвонил ему от лица курьера транспортной компании и сообщил, что за посылку нужно заплатить полторы тысячи долларов. Россиянин занял денег у знакомого и расплатился, после чего «американка» перестала выходит с ним на связь.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские вычислили местонахождение подозреваемого и задержали его. Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.