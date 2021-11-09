В Москве задержали лжегенерала за мошенничество на 45 миллионов рублей

В Москве задержан россиянин, представившийся генералом одного из правоохранительных ведомств. Об этом во вторник, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, он предложил подозреваемому в уклонении от уплаты таможенных платежей бизнесмену решить вопрос о прекращении уголовного дела. За это он попросил 45 миллионов рублей. В течении нескольких месяцев лжегенерал получил от мужчины 11 миллионов рублей на текущие расходы. Деньги якобы шли на подкуп должностных лиц, проведение экспертиз и оплату командировок. В момент передачи очередной суммы полицейские задержали афериста. Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Сыщики продолжают поиск возможных соучастников.

По данным ТАСС, задержанного зовут Дмитрий Авдеев, сейчас его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

13 января сообщалось, что в Дагестане был задержан представившийся генералом российской армии мошенник, который обманул россиянку на один миллион рублей.