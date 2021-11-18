Хромченко оторопела от совета врача увеличить грудь героине «Модного приговора»

Пластический хирург и профессор Сергей Блохин дал совет героине передачи «Модный приговор» и разгневал его ведущую Эвелину Хромченко. Эфир выпуска шоу появился на сайте Первого канала.

61-летний врач, выступающий одним из экспертов программы, порекомендовал участнице Наталье Бузуновой увеличить грудь на полтора размера, чтобы она соответствовала пропорциям ее тела. По его мнению, на данный момент бюст женщины слишком маленький для ее широкой грудной клетки.

Журналистка оторопела от высказывания знаменитого медика. «Я челюсть подбираю. Впервые в жизни слышу, чтобы врач, тем более публично, позволил себе такое высказывание. Я такого не видела и не слышала никогда, — посетовала Хромченко в ответ на слова Блохина. — Я обязательно проверю вашу медицинскую историю».

В январе Эвелина Хромченко раскрыла наряд, с помощью которого женщины с пышными формами могут выглядеть стройнее. «Лучший и самый эффективный способ немедленно постройнеть — надеть брючный костюм!» — подчеркнула модный специалист.