В Новосибирске бездомной собаке впервые в истории установили протезы на все четыре лапы

В Новосибирске впервые в истории ветеринары установили бродячей искалеченной собаке бионические протезы на все четыре лапы. Об этом пишет «Российская газета».

По словам ветеринарного врача новосибирской клиники «БЭСТ» Сергея Горшкова, операция прошла успешно, хотя случай был сложный. Собака по кличке Моника была в крайне тяжелом состоянии после улицы. Томография показала, что ее кости сильно деформированы.

Монику нашли в декабре 2020 года в станице Пластуновская Краснодарского края. Ее обнаружила местная жительница. Она позвонила местной зоозащитнице Марине Гапич и сказала, что «беспомощная дворняжка уже две недели лежит на холодной земле и отказывается от еды». Врачи более десяти дней боролись за ее жизнь до того, как собаку доставили в Новосибирск к Горшкову.

«Моника уже начала самостоятельно ходить и скоро вернется к нормальной жизни», — отметил он.

Ранее в Приморском крае местный житель спас изможденную таксу с порванными ушами, которая бегала по трассе. Собака прослезилась, когда мужчина повез ее домой.