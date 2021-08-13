Изможденная такса с порванными ушами прослезилась после спасения россиянином

Житель Приморья спас на трассе таксу с порванными ушами — по дороге домой собака заплакала

В Приморском крае местный житель спас изможденную таксу с порванными ушами, которая бегала по трассе. Собака прослезилась, когда мужчина повез ее домой. Видео спасения опубликовано в Instagram.

«Пустая трасса. Фуры, машины летают. И бегает вот такое чудо. (...) У собаки слезы пошли. Сидел, сидел, плакать начал. Ничего, сейчас подружишься с моим Барбосом. Покушаешь, попьешь. Поедем домой», — говорит мужчина за кадром.

Судя по опубликованным кадрам, у собаки действительно выступили слезы на глазах. Когда мужчина начал ее гладить, она склонила голову и прижалась к нему мордой.

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