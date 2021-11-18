Отсидевший российский игрок описал жизнь в колонии фразой «палку засунут в жопу»

Полузащитник «Знамени Труда» Александр Ильин в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал о жизни в колонии.

Футболист заявил, что самыми жесткими были первые дни в заключении, когда его пытались сломить психологически и заставили проходить карантин. «Самая жесть — это когда тебе могут палку засунуть в жопу или когда трусы с тебя снимают и петуха зовут. Если ты не откажешься от воровских традиций, то все: ты был мужиком, стал петухом», — описал жизнь в колонии Ильин.

«Знамя Труда» подписало контракт с Ильиным в июле этого года. Клуб выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Ильин — воспитанник московских футбольных школ «Спартака» и «Динамо». В сентябре 2015 года хавбек, управляя автомобилем Audi A4, выехал на полосу встречного движения на трассе Санкт-Петербург — Сортавала во Всеволожском районе Ленинградской области. Он столкнулся с тремя автомобилями, два человека погибли. Сам виновник ДТП получил незначительные травмы. Спортсмен был приговорен к пяти годам и 10 месяцам лишения свободы.