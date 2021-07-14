Российский клуб подписал контракт с отсидевшим за пьяное ДТП с жертвами игроком

Российский футбольный клуб «Знамя Труда» подписал контракт с отсидевшим за пьяное ДТП с жертвами игроком Александром Ильиным. Об этом сообщается на странице команды во «ВКонтакте».

Подробности соглашения со спортсменом пока не разглашаются. «Знамя Труда» выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Ильин — воспитанник московских футбольных школ «Спартака» и «Динамо». В сентябре 2015 года хавбек, управляя автомобилем Audi A4, выехал на полосу встречного движения на трассе Санкт-Петербург — Сортавала во Всеволожском районе Ленинградской области. Он столкнулся с тремя автомобилями, два человека погибли. Сам виновник ДТП получил незначительные травмы. Спортсмен был приговорен к пяти годам и 10 месяцам лишения свободы.