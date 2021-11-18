Оценен риск приема распространенных препаратов при COVID-19

Проведенная специалистами из США оценка показала, что прием большинства иммунодепрессантов — подавляющих действие иммунной системы препаратов — не повышает риск тяжелого течения COVID-19 или смерти от инфекции. Исключение составил лишь один препарат — Ритуксимаб. Статья ученых опубликована в журнале The Lancet Rheumatology.

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В начале пандемии считалось, что люди, принимающие иммунодепрессанты, находятся в группе повышенного риска. Однако затем выяснилось, что значительная часть повреждений тканей органов при тяжелом COVID-19 было вызвано не непосредственно вирусом, а чрезмерно сильным иммунным ответов. Поэтому некоторые доктора даже начали применять иммунодепрессанты при коронавирусной инфекции. Однако оставалось неясным, повышает или понижает риск тяжелого COVID-19 длительное применение этих распространенных препаратов.

Команда американских ученых под руководством специалистов из Университета Джонса Хопкинса проанализировала данные электронных медицинских карт 222,5 тысячи пациентов, госпитализированных с COVID-19 c января 2020 года по июнь 2021 года. Более 16 тысяч из них до госпитализации принимали иммунодепрессанты. Исследователи разделили 303 изучаемых препарата на 17 классов. Ни один из них не оказался связан с повышенным риском искусственной вентиляции легких пациента — признака тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Исключение составил лишь один препарат — Ритуксимаб. Это химерные моноклональные антитела, целью которых являются B-клетки, и которые применяются при серьезных медицинских состояниях — раке или аутоиммунных заболеваниях — когда другие средства не возымели эффекта. Его применения было связано со значительным повышение риска смерти. Для принимавших его 153 пациентов с раком риск смерти был больше, чем в два раза, а для 100 пациентов с ревматическими болезнями — на 72 процента.

