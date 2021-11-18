Освободившийся из колонии 17-летний рецидивист задушил российского школьника

В Калининградской области следователи возбудили уголовное дело на 17-летнего жителя города Озерска, подозреваемого в убийстве 15-летнего школьника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР),

17 ноября мать заявила о пропаже сына, который ушел из дома накануне вечером и не вернулся. Его тело с признаками насильственной смерти правоохранители нашли на пустыре в Озерске.

По горячим следам следователи установили причастность к убийству 15-летнего подростка 17-летнего местного жителя, оказавшегося рецидивистом. Он ранее судим за кражи, грабеж и разбой и только летом освободился из мест лишения свободы.

По версии следствия, вечером 16 ноября между подростками произошла ссора, в ходе которой подозреваемый ножом ударил потерпевшего в грудь, а затем задушил штанами. На допросе юноша заявил, что мотивом убийства стали претензии, предъявленные ему школьником, из-за краж, которые они якобы совершили вместе.