Оценена привлекательность открывшихся стран для российских туристов

АТОР: открытие рейсов в Бангладеш и Монголию не представляет интереса для туриндустрии

Эксперты туриндустрии оценили привлекательность стран для российских туристов, с которыми оперштаб возобновил авиасообщение. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как заявил генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, решение об открытии некоторых направлений «вызывает вопросы». По его мнению, в Бангладеш слишком низкий уровень медицины и санитарных норм, а Монголия не представляет интереса для туристического рынка.

Куба и Мексика, куда увеличили количество авиарейсов, напротив будут пользоваться повышенным спросом. «Куба смягчила условия въезда, что повысило ее привлекательность. На туры в Мексику есть большой спрос, и этот фактор позволит туроператорам заявить региональные полетные программы и заполонить рынок предложением», — подчеркнул Мурадян.

Кроме того, он отметил, что снятие ограничений на полеты во Вьетнам тоже неоднозначно. По словам Мурадяна, власти страны еще не установили четких правил приема путешественников.

Ранее 16 ноября оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение возобновить с 1 декабря авиасообщение еще с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. Также Россия снимет ограничения на регулярные и чартерные рейсы на Кубу, в Мексику и Катар.