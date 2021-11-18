Врач назвала основание для получения постоянного медотвода от вакцинации

Сильная аллергия и аллергическая реакция на компоненты вакцины является основанием для выдачи постоянного медотвода от прививки. Такую причину для медотвода назвала врач Мария Ивлева, сообщают «Аргументы и факты».

Медик уточнила, что аллергические реакции при любых предыдущих вакцинациях тоже могут стать причиной постоянного медицинского отвода. Температура выше 40 после прививки также является противопоказанием к введению второй дозы вакцины, подчеркнула она.

«Врач может инициировать иммунологическую врачебную комиссию и оформляет постоянный медотвод», — рассказала Ивлева.

Она добавила, что у медицинского отвода есть свой регистрационный номер в учреждении, в котором принималось решение о противопоказании. Этот номер указывается в сертификате о вакцинации от COVID-19, объяснила она.

Ранее сообщалось, что медработники в России должны будут вносить информацию о людях с противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 в специальную базу. По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Вознесенского, медотвод от прививки могут иметь более 10 процентов взрослого населения страны.