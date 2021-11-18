Россияне назвали самые желанные города для переезда ради работы

Россияне рассказали о том, в какие города страны они хотели бы переехать ради работы. Соответствующее исследование провела соцсеть «Одноклассники» совместно с сервисом «VK Работа» и исследовательским центром ResearchMe, его результаты поступили в редакцию «Ленты.ру».

Согласно опросу, в пятерке самых желанных населенных пунктов оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Владивосток. Среди преимуществ данных городов респонденты назвали уровень жизни (35 процентов), зарплату (32), климат (30), наличие рабочих мест (27) и возможность быстрее построить карьеру (17).

По данным «VK Работа», самую высокую зарплату в указанных городах среди рабочих профессий предлагают бульдозеристу, плиточнику и специалисту по работе с торговыми площадками. К примеру, при переезде во Владивосток можно устроиться бульдозеристом (средняя зарплата — 139,5 тысячи рублей), плиточником (119 тысяч) и моряком (100 тысяч). В Краснодаре специалисты по работе с торговыми площадками могут получать около 120 тысяч рублей, а помощники бурильщика — 107 тысяч. В Санкт-Петербурге руководитель материально-технического обеспечения зарабатывает в среднем 110 тысяч рублей.

Также стало известно, что 56 процентов участников опроса не думают о переезде на данный момент, чуть более четверти хотят сменить город, а 18 процентов пока затрудняются с ответом. При этом если бы у респондентов была возможность работать удаленно, то 63 процента из них предпочли бы остаться в своем городе, лишь 21 процент — все равно бы уехали.

Наконец, на вопрос о том, какие основные трудности респонденты согласны преодолеть при переезде в другой город ради работы, они отмечают, что готовы к долгим разлукам с близкими (36 процентов), что придется снимать жилье (36), что они смогут претендовать лишь на невысокую должность (22) и будут вынуждены сильно экономить первое время (35). Также 17 процентов отметили, что ради переезда готовы даже одолжить деньги.

В пресс-службе «Одноклассников» подчеркнули, что искать вакансии можно прямо в соцсети с помощью сервиса «VK Работа» в разделе «Работа» в основном меню. Соискатели могут выбрать любую из десятков сфер деятельности по разным типам занятости: удаленную работу, работу на карантине, вакансии вахтовым методом или работу в другом городе с дальнейшим переездом.