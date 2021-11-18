Пакистан разрешил кастрировать насильников-рецидивистов

Пакистанские депутаты приняли новый закон о борьбе с изнасилованиями, разрешающий применение химической кастрации к насильникам-рецидивистам. Об этом сообщает CNN.

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Законодатели приняли проект на фоне массовых протестов из-за всплеска изнасилований женщин и детей и требований обеспечить справедливость для жертв сексуального насилия. Теперь пакистанское правительство должно создать по всей стране специальные суды для ускорения до четырех месяцев разбирательств по делам о сексуальном насилии.

Согласно новому закону, признанные виновными в групповом изнасиловании будут приговорены к смертной казни или пожизненному заключению. CNN также сообщает, что согласно данным некоммерческой организации War Against Rape, менее 3 процентов случаев сексуального посягательства или изнасилования приводят к осуждению в Пакистане.

В сентябре в Государственной Думе России рассказали о подготовке закона о химической кастрации педофилов. Законопроект находится на стадии доработки. По словам члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, «это логично и правильно» рассматривать как болезнь сексуальное влечение людей, осужденных за преступления, подобные изнасилованию и убийству двух 10-летних школьниц в Киселевске.