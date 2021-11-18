Итальянский журналист ответил Захаровой на совет топить дом своими газетами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала «Известиям», что ей ответил главный редактор итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари на критику его статьи «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу» и совет топить дом своими газетами.

Она сообщила, что журналист прислал ей письмо, в котором содержалось предложение чаще публиковаться на страницах его издания. По мнению Захаровой, его статья — это «даже не фейк, а какая-то чушь, белиберда».

«Автор, главный редактор объединил все самые горячие, раскрученные темы, которые стоят на повестке дня от климата до газа. Просто вмонтировал все клише, которые собрал, видимо, по какому-то западному медиаполю», — отметила дипломат.

Также она подчеркнула, что посольство России в Риме получает множество откликов, в которых разные слои населения жителей Италии выступают в поддержку критики статьи La Repubblica. Официальный представитель МИД заявила, что итальянцы устали от потока фейков и ждут объективных новостей про Россию.

Ранее Мария Захарова обвинила страны ЕС в бесчеловечности и назвала антигуманными меры, применяющиеся в отношении мигрантов на польско-белорусской границе. По ее словам, Запад потерял ответственность за судьбы наций, а от их «позиций поборников прав человека не осталось и следа».