Певец Салтыков рассказал об отношении к Собянину

Российский певец Виктор Салтыков рассказал, как относится к деятельности мэра Москвы Сергея Собянина, отметив положительные изменения в столице. Своим мнением он поделился в интервью изданию «Москвич Mag».

По словам артиста, в деятельности мэра можно найти много противоречий, однако Москва за время руководства Собянина изменилась в лучшую сторону. К достоинствам города Салтыков отнес появление нового транспорта, отсутствие палаток и вывесок, а также порядок на центральных улицах.

Артист отметил, что люди на подобных должностях могут сталкиваться с критикой со стороны жителей. Однако Салтыков призвал горожан также принимать участие в улучшении облика города. «Подчас дело не в Собянине, а в самих людях. По крайней мере при его правлении я не вижу увядающей Москвы — она нормальная, живет и развивается», — заявил певец.

В августе о своем отношении к Собянину рассказала режиссер Валерия Гай Германика. Она не смогла дать конкретную оценку работе главы города, аргументировав свою позицию тем, что она не является специалистом в сфере городской инфраструктуры.