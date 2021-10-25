Митя Фомин восхитился транспортом Москвы

Певец Митя Фомин рассказал, что ему нравится появление новых веток в метрополитене Москвы

Российский певец, бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин оценил темпы развития транспортной инфраструктуры Москвы. Восхищение у артиста вызвал метрополитен. Своим мнением Фомин поделился с изданием «Москвич Mag».

Певца попросили назвать, что ему нравится в российской столице. В качестве одного из примеров положительных изменений он отметил появление веток метро, которые «разрастаются как на дрожжах», а также «бесконечные пересадочные узлы, новые маршруты автобусов». Фомин также планирует однажды воспользоваться Московским центральным кольцом (МЦК).

Среди недостатков певец отметил, что в столице неудобно передвигаться на личном транспорте из-за недостаточного количества полос и системы дорожных развязок в центре. «Плюс история с парковками. Порой в спешке нажмешь не на ту цифру, потеряешь лишнюю минуту, и тебе штраф в пять тысяч прилетает. Это меня очень расстраивает», — пожаловался Фомин.

Ранее качество дорог Москвы оценила звезда ленты «Гардемарины, вперед!» Татьяна Лютаева. Она отметила, что в последнее время мэр Сергей Собянин улучшил дорожную систему города, разгрузив дороги и создав новые варианты маршрутов.