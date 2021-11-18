Байден заподозрил нефтяников в сговоре

Президент США Джо Байден заподозрил нефтегазовые компании в незаконных действиях и сговоре из-за высоких цен на бензин. Он поручил Федеральной торговой комиссии (FTC) провести расследование, пишет The Wall Street Journal.

Президент утверждает, что «появляется все больше свидетельств антипотребительского поведения нефтегазовых компаний». Байден отметил, что бензин подорожал примерно на три процента за месяц. Между тем крупнейшие нефтегазовые компании США получают большую прибыль за счет более высоких цен на энергоносители, добавил он.

Эксперты не верят, что комиссия найдет достаточно доказательств для подтверждения обвинений Байдена. Также они считают, что для быстрого снижения цен на бензин предпосылок мало.

Ранее сообщалось, что США могут высвободить сырую нефть из стратегических резервов правительства, чтоб остановить рост цен на бензин. Глава министерства энергетики Дженнифер Грэнхолм также не исключила и запрета на экспорт сырой нефти.