Маск назвал срок орбитального полета самой большой в мире ракеты

Илон Маск заявил, что система Starship может отправиться на орбиту в январе 2022 года

Глава американской компании SpaceX Илон Маск назвал срок орбитального полета многоразовой транспортной системы Starship, считающейся самой большой в мире ракетой. Об этом сообщает Spaceflight Now.

Издание пишет, что Starship система может отправиться на орбиту в январе 2022 года. Это произойдет, если SpaceX успеет завершить строительство соответствующей стартовой площадки в Техасе, провести необходимые испытания ракеты и получить разрешение на запуск от Федерального управления гражданской авиации США.

«Мы завершили первый орбитальный ускоритель и первый орбитальный корабль, и мы закончим со стартовой площадкой и стартовой башней в конце этого месяца, а затем мы проведем несколько тестов в декабре и, надеюсь, запустим [связку из ускорителя и корабля] в январе», — сказал Маск.

По его словам, первый орбитальный запуск Starship «связан с большим риском, поэтому маловероятно, что он будет успешным».

«Я думаю, что мы добьемся большого прогресса», — сказал он. Всего в 2022 году SpaceX планирует провести не менее 12 запусков многоразовой транспортной системы. В 2023 году компания намерена использовать Starship для коммерческих пусков.

В октябре SpaceX провела огневые испытания ракетного двигателя Raptor, предназначенного для работы в условиях космического вакуума. На момент испытаний силовая установка находилась в составе перспективной транспортной системы Starship. Тесты длились несколько секунд и прошли успешно.