Невесты массово столкнулись с общей проблемой перед свадьбой

Невесты массово пожаловались на общую проблему, с которой они столкнулись перед собственными свадьбами. Их слова приводит Daily Mail.

По информации издания, 50 виновниц торжества купили платья в британском бутике Abigail's Bridal, расположенном в городе Лидс, который основала 26-летняя бывшая модель Лорен Стэнли (Lauren Stanley). Однако никто из покупателей, оплативших заказы, не получил подвенечные наряды в срок.

28-летняя Бьянка Эстерин (Bianca Esterine) рассказала, что приобрела платье марки Stella York, внесла залог в размере 200 фунтов стерлингов (19,7 тысячи рублей) и начала оплачивать товар в рассрочку. Однако через несколько месяц сотрудники бутика попросили девушку провести оплаты повторно, так как у компании сменился банковский счет.

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«Мне показалось это подозрительным, но я все же перевела 568 фунтов (57,7 тысячи рублей), так как не хотела терять платье. Затем я увидела негативные отзывы о бутике в соцсетях, однако оплата уже прошла, и я не смогла вернуть ее, — посетовала она. — Позже выяснилось, что платье не заказывали у Stella York, то есть меня просто обманули и не собирались отправлять его».

Отмечается, что с аналогичной ситуацией столкнулись и другие клиентки Abigail's Bridal. Так, например, Керри Пирсон (Carrie Pearson) заказала семь платьев для подружек невесты, которые впоследствии так и не были доставлены ей в срок. По этой причине женщина запросила возврат денежных средств у бутика, которые она до сих пор не получила.

Представители магазина и его владелица никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

В ноябре стилистка раскрыла непристойную правду о подготовке свадеб. На размещенных в сети кадрах Эшли Риддл (Ashely Riddle) поделилась историей, случившейся во время одного из последних праздников, на которых она работала. По ее словам, за несколько часов до росписи жених изменил возлюбленной со стриптизершей.