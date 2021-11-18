Украинец стал кандидатом на пост в администрации Байдена

Гражданин США украинского происхождения по имени Дмитрий Куснезов (Dimitri Kusnezov) стал кандидатом на пост замглавы министерства внутренней безопасности страны в администрации президента Джо Байдена. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В команде американского лидера Куснезов будет отвечать за сектор науки и технологий. По информации из краткой биографической справки, Куснезов имеет докторскую степень в области физико-математических наук и занимается исследованиями искусственного интеллекта.

В настоящее время он занимает должность замминистра энергетики США. На своем посту Куснезов руководит развитием инноваций в области ИИ, а также их внедрением в работу министерства энергетики. До прихода в правительство США Куснезов читал лекции в многочисленных университетах по всему миру в качестве приглашенного профессора.

По информации «Комсомольской правды», отец Дмитрия Никита Куснезов также был ученым и скончался в возрасте 78 лет в 2005 году. Во время Великой Отечественной войны Никита попал в нацистский плен, когда войска вермахта вторглись на Украину, и был отправлен в трудовой лагерь в Чехословакии. После освобождения бежал в США, спасаясь от советской власти.

Ранее стало известно, что Байден рассматривает на пост руководителя управления валютного контроля в Минфине США выпускницу МГУ и уроженку Казахстана Сауле Омарову.