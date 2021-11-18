Ургант высмеял штраф «Муз-ТВ» за гей-пропаганду

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале высказался о штрафе, который суд назначил телеканалу «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Выпуск шоу, в котором он высмеял новость о том, что телеканал обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей, доступен на YouTube.

«Вообще слабое наказание миллион рублей», — пошутил ведущий. «Знаете, мне кажется, что нужно, помимо штрафа, обязать "Муз-ТВ", чтобы следующей темой премии стало целомудрие: чтобы все пришли в закрытых платьях, строгих нарядах, и чтобы некоторые певцы пели, не открывая рта», — поиронизировал Ургант.

Он также посчитал штраф нелогичным и пошутил о том, что из-за него у артистов останется мало денег на одежду. «Поэтому вывод: наоборот, из госбюджета "Муз-ТВ" нужно выделить миллион рублей на сукно» — пошутил телеведущий.

17 ноября Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на один миллион рублей за гей-пропаганду. Поводом стало нарушение, связанное с трансляцией мероприятия «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света». Суд счел, что в эфире канала были продемонстрированы материалы, пропагандирующие ЛГБТ.

Церемония вручения музыкальной премии «Муз-ТВ» состоялась 4 июня 2021 года. Певец Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян пришли на мероприятие в образах молодоженов, а тиктокер Данила Милохин появился на красной дорожке в наряде, состоявшем из половины женского платья и половины мужского костюма. После этого эфиром заинтересовались в Роскомнадзоре.