Культура
 
Последние новости
Депутат Госдумы Рашкин признался в убийстве лося
В США рассказали о преимуществе F-35 перед Су-75
Робкий крокодил стеснялся выходить из воды и утонул
Ошибка врача заставила мужчину заподозрить жену в измене
Россиянам предложили давать частные дома при выселении из аварийных квартир
Трехмесячный младенец в России получил полное поражение легких из-за COVID-19
Раскрыты подробности отравления россиянина после отпуска в Египте 
Бывший футболист клуба РПЛ умер от коронавируса в 42 года
Подозреваемого в педофилии приморского депутата увезли в больницу из суда
Заслуженный врач России развеял пять связанных с вакцинацией от COVID-19 мифов
Новости партнеров
Прослушать новость

Сергей Жигунов подал в суд из-за сериала для Первого канала

Актер Сергей Жигунов подал в суд из-за авторских прав на новое шоу для Первого канала
Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Жигунов
Сергей Жигунов
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский актер и продюсер Сергей Жигунов подал в Лефортовский суд Москвы иск на кинокомпанию «Амедиа продакшн» из-за драматического сериала для Первого канала, создателем которого он выступил. Слова Жигунова приводит Starhit.

Предметом разбирательства стали права на новый многосерийный фильм о фашистской оккупации «В парке Чаир» с Антоном Хабаровым и Любовью Константиновой в главных ролях. Отмечается, что студия отказалась признать Жигунова соавтором сценария шоу. «Я являюсь соавтором этого проекта. В течение полутора лет руководил авторской группой и осуществлял продюсирование, у нас есть все доказательства этого, которые в ближайшее время будут предъявлены в суде», — заявил Жигунов.

Известно, что первое судебное слушание по данному делу состоялось 11 ноября, новое заседание назначено на 9 декабря. В своем комментарии для Starhit Жигунов подчеркнул, что владельцем «Амедиа продакшн» является промышленно-финансовая группа Access Industries Леонарда Блаватника, участника списка «Форбс», благотворителя и мецената. «Осознавая, что данный процесс нанесет удар по деловой репутации и его, и Первого канала, для которого снимается данный телевизионный продукт, я приложил максимум усилий, чтобы урегулировать конфликт в досудебном порядке. Искренне жаль, что "Амедиа" не пошла мне навстречу. Сейчас я намерен отстаивать свою позицию в суде», — подытожил актер и продюсер.

В феврале этого года сообщалось, что Сергей Жигунов из-за долгов остался без московской квартиры. Данное решение принял Никулинский суд Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жигунов рассказал о трудностях во время съемок «Моей прекрасной няни»
Сергей Жигунов женился в третий раз
Сергей Жигунов из-за долгов остался без квартиры
Другие материалы рубрики
Культура00:1329 октября

Вскрытие покажет.

«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
03:2513 ноября

Бритни Спирс прокомментировала окончание опекунства

02:1013 ноября

Суд прекратил многолетнее опекунство над Бритни Спирс

01:0113 ноября

Кикабидзе призвал украинских артистов воздержаться от выступлений в России

Культура00:0428 октября

Барашек, будь человеком.

Как исландский электрик снял один из самых необычных фильмов года — об овцах, людях и овцелюдях?
21:4112 ноября

Александр Домогаров анонсировал возвращение на сцену после болезни

18:4012 ноября

Опубликован трейлер продолжения «Секса в большом городе»

17:2812 ноября

Винокур назвал смерть Коклюшкина большой утратой для жанра

Культура00:0126 октября

Предскажи мне это.

Культовые романы Азимова превратили в космическую «Игру престолов». Что из этого вышло?
16:4412 ноября

Канье Уэст назвал себя молодым Путиным

15:5412 ноября

Илье Найшуллеру поступали угрозы из-за сериала о вампирах в семье Романовых

15:2612 ноября

На актрису сериала «Чикатило» напали возле ее дома в Москве

Россия
«Я понимал, что останавливаться нельзя»
Как простые дрифтеры из России стали лучшими гонщиками в мире
Партнерский материал
20 идей по развитию России: без зависимых от азартных игр.
Как помочь людям, чрезмерно увлеченным гемблингом
В Думу внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.
Что нужно знать о мерах по борьбе с COVID?
Все материалы
Мир
В Варшаве рассказали о ночных атаках на польскую границу
«Самцы — это ошибка природы»
Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
ЕСПЧ отказался сравнивать карантин с лишением свободы
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Смертность от коронавируса в Европе продолжила расти
«Из белых делают козлов отпущения»
Как борьба с расизмом раскалывает Америку и ведет ее к гражданской войне?
США закупят таблетки от COVID-19 для 10 миллионов человек
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии увидели в звонке Меркель признаки здравомыслия ЕС
«Они скорее умрут в Европе, чем вернутся домой»
Как мигранты на границе с Польшей изменили жизнь в Белоруссии
На Украине назвали распад России делом одного поколения
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Армения сообщила о новой перестрелке на границе с Азербайджаном
Опубликовано расследование об аресте 33 российских наемников в Минске.
В подготовке операции участвовал лично Зеленский
Украина сообщила о трехуровневом плане сдерживания России
Все материалы
Экономика
Зеленский рассказал главе ЕК о готовности снизить стоимость транзита газа
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.
Чем это грозит России через несколько лет?
Долг развивающихся стран рекордно вырос
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
«Роснефть» приобретет 37,5 процента акций НПЗ PCK в Германии
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Рост биткоина связали с угрозой американской экономике
Все материалы
Силовые структуры
«Это невиданное преступление»
Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
Друзья навек.
Роботы и дроны готовы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Но чем тогда займутся люди?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Футболист заявил о похищении женой и попал в тюрьму
Виктор Хатулев (слева)«Он был парень заводной»
Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?
В Госдуме оценили драку из-за российского флага во время матча сборной Украины
«При нормальной погоде был бы другой матч»
Как сборная России упустила прямую путевку на ЧМ-2022 из-за нелепого автогола
Появились подробности нападения тестя Кокорина на главу крупной IT-компании
Тесть Кокорина объяснил нападение на главу крупной IT-компании
Брата Хабиба Нурмагомедова этапируют из Москвы в Дагестан.
Бойцу грозит десять лет тюрьмы за наезд на полицейского
Все материалы
Культура
Сценарист фильма «Ржавчина» подала в суд на Болдуина из-за стрельбы
Коррозия металла.
Зачем Ридли Скотт снял рыцарскую драму с Мэттом Дэймоном и перекрашенным в блондина Беном Аффлеком?
Брэдли Купер впервые ответил на слухи об измене Ирине Шейк с Леди Гагой
На Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд 125 человек
Партнерский материал
Ковид: начало. Почему пандемии было не избежать. Премьера.
Телеканал RTVI выпустил фильм о жизни и борьбе с вирусом
Звезда «Гарри Поттера» прокомментировала съемки спецэпизода
Все материалы
Интернет и СМИ
Врач назвал три самых полезных для диабетиков продукта
«Мир должен очнуться»
Чем на самом деле опасны соцсети и как они продают доступ к умам миллиардов людей
Мать показала счет за роды в больнице и удивила зрителей суммой
Малышева рассказала о неожиданных свойствах свинины
Хозяйка популярного пса из мемов воссоздала в жизни вирусную шутку с собакой
Бенефис Евгения Петросяна на сцене Московского государственного театра эстрады. Евгений Петросян (справа) и писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. «Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так»
Умер сатирик Виктор Коклюшкин. Чем он запомнится россиянам?
Все материалы
Ценности
Россиянин купил поддельный Louis Vuitton на AliExpress и едва не попал в тюрьму
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Блондинки вышли из моды у молодежи
Мужчины посетили премию MTV в женских юбках и платьях
Рекламная фотосессия «Москвича-407» на ВДНХ, 1961 год«Она никогда не теряла азарта»
Советская модель покорила Европу. Как она променяла карьеру на личную жизнь?
Леди Гага посетила премьеру фильма о Gucci в старом платье его конкурента
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Женщина решила попробовать новый для себя товар и разбогатела
Рыцарь в белых трусах.
Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Девушка нашла необычный способ отомстить бывшему возлюбленному
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Диетолог назвал способ меньше есть и быстрее похудеть
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.
Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Диетолог перечислила вызывающие внезапную усталость продукты
Все материалы
Представлен огромный электрокар Kia EV9
Не только Rapid и Polo: бюджетные модели группы Volkswagen не для нас
Доступные модели Volkswagen Group со всего мира
Hyundai показала концепт будущего флагмана с «гостиной» в салоне
Вы о них не знали: экзотические азиатские кроссоверы
Mitsubishi Xpander, Mahindra XUV700, Tata Nexon и другие
BMW показала первое изображение гибридного M-кроссовера
«Поехали 2021»: на чем можно отправиться в самое отчаянное путешествие
Мотоциклы для путешествий и плавающие автомобили
Страховщики перечислили самые дорогие аварии в России
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Он бредил открытиями»
Российский адмирал шел на все, чтобы покорить Дальний Восток. Какой вышла манга о нем?
На пути к Белому морю.
Почему Карелия — лучший регион для рафтинга в России?
В Казани откроется персональная выставка живописца Рината Ханафеева
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
«Сложно? Да. Стоит ли оно того? Однозначно!»
Самые интересные и экстремальные места для дайвинга в России
Студентка с Камчатки победила в международном конкурсе композиторов
История на вкус:
где в России можно попробовать традиционную выпечку, которая готовится по старым рецептам
Все материалы