Сергей Жигунов подал в суд из-за сериала для Первого канала

Российский актер и продюсер Сергей Жигунов подал в Лефортовский суд Москвы иск на кинокомпанию «Амедиа продакшн» из-за драматического сериала для Первого канала, создателем которого он выступил. Слова Жигунова приводит Starhit.
Предметом разбирательства стали права на новый многосерийный фильм о фашистской оккупации «В парке Чаир» с Антоном Хабаровым и Любовью Константиновой в главных ролях. Отмечается, что студия отказалась признать Жигунова соавтором сценария шоу. «Я являюсь соавтором этого проекта. В течение полутора лет руководил авторской группой и осуществлял продюсирование, у нас есть все доказательства этого, которые в ближайшее время будут предъявлены в суде», — заявил Жигунов.
Известно, что первое судебное слушание по данному делу состоялось 11 ноября, новое заседание назначено на 9 декабря. В своем комментарии для Starhit Жигунов подчеркнул, что владельцем «Амедиа продакшн» является промышленно-финансовая группа Access Industries Леонарда Блаватника, участника списка «Форбс», благотворителя и мецената. «Осознавая, что данный процесс нанесет удар по деловой репутации и его, и Первого канала, для которого снимается данный телевизионный продукт, я приложил максимум усилий, чтобы урегулировать конфликт в досудебном порядке. Искренне жаль, что "Амедиа" не пошла мне навстречу. Сейчас я намерен отстаивать свою позицию в суде», — подытожил актер и продюсер.
В феврале этого года сообщалось, что Сергей Жигунов из-за долгов остался без московской квартиры. Данное решение принял Никулинский суд Москвы.