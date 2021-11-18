Сергей Жигунов подал в суд из-за сериала для Первого канала

Российский актер и продюсер Сергей Жигунов подал в Лефортовский суд Москвы иск на кинокомпанию «Амедиа продакшн» из-за драматического сериала для Первого канала, создателем которого он выступил. Слова Жигунова приводит Starhit.

Предметом разбирательства стали права на новый многосерийный фильм о фашистской оккупации «В парке Чаир» с Антоном Хабаровым и Любовью Константиновой в главных ролях. Отмечается, что студия отказалась признать Жигунова соавтором сценария шоу. «Я являюсь соавтором этого проекта. В течение полутора лет руководил авторской группой и осуществлял продюсирование, у нас есть все доказательства этого, которые в ближайшее время будут предъявлены в суде», — заявил Жигунов.

Материалы по теме Возвращение великих. «Король тигров», Декстер и шальная Екатерина II в главных сериалах ноября Ты посмотри на них. Составлен список из ста лучших сериалов XXI века. Какие из них нельзя пропустить?

Известно, что первое судебное слушание по данному делу состоялось 11 ноября, новое заседание назначено на 9 декабря. В своем комментарии для Starhit Жигунов подчеркнул, что владельцем «Амедиа продакшн» является промышленно-финансовая группа Access Industries Леонарда Блаватника, участника списка «Форбс», благотворителя и мецената. «Осознавая, что данный процесс нанесет удар по деловой репутации и его, и Первого канала, для которого снимается данный телевизионный продукт, я приложил максимум усилий, чтобы урегулировать конфликт в досудебном порядке. Искренне жаль, что "Амедиа" не пошла мне навстречу. Сейчас я намерен отстаивать свою позицию в суде», — подытожил актер и продюсер.

В феврале этого года сообщалось, что Сергей Жигунов из-за долгов остался без московской квартиры. Данное решение принял Никулинский суд Москвы.