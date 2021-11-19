Компании в США столкнулись с проблемами из-за указа Байдена

Компании в США жалуются на проблемы с выполнением указа президента Джо Байдена о вакцинации сотрудников. Предприятия с численностью персонала больше ста человек к 4 января должны вакцинировать всех работников, либо еженедельно тестировать тех, кто не сделал прививку, пишет Financial Times.

Рик Пауэлл, совладелец компании Pemmco Manufacturing, которая делает запчасти для компании General Motors, рассказал, что никогда не нарушал закон ранее, однако сейчас задумывается о том, чтобы просто не выполнять требования указа. В его компании работает 135 человек. «У нас проблемы с этим. И всегда есть возможность просто этого не делать. Мы считаем себя этичной компанией. Нам не присуще сознательно нарушать закон, но теперь приходится об этом говорить», — заметил предприниматель.

Пауэлл — один из десятков тысяч владельцев компаний, которые столкнулись с новыми требованиями. Штрафы за нарушение составят примерно 14 тысяч долларов, а если нарушение признают «намеренным», то около 140 тысяч. В общей сложности указ охватывает около 84 миллионов сотрудников и более 100 тысяч предприятий.

Меры Байден анонсировал в сентябре, указав на низкий уровень вакцинации в стране. Показатель сейчас составляет 58 процентов, что гораздо ниже среднего уровня для стран G7 — 66 процентов. Пауэлл утверждает, что в его компании вакцинировано около 40 процентов сотрудников, но уверен, что если заставить людей соблюдать требования, то некоторые уйдут — в том числе из религиозных соображений.

Проблема для таких предприятий, как бизнес Пауэлла, состоит в том, что его сотрудники могут уйти на работу в менее крупные компании, к которым требования не применяются. На аналогичные трудности жалуются и другие компании: так, Патрик Гебел, руководитель строительной компании Star Lumber, предлагал сотрудникам вознаграждение и дополнительные выходные, однако довести показатель вакцинации до уровня выше 50 процентов пока не получается.

В начале ноября стало известно, что в российском городе Облучье Еврейской автономной области решил уволиться коллектив сотрудников станции скорой помощи, состоящий из 15 человек. Сотрудники отказались от вакцинации, а по требованиям привиты должны быть 80 процентов работников скорой. В Минздраве пообещали найти им замену. Позднее часть врачей передумали увольняться и записались на прививки.