Лавров вспомнил о России и перешел на английский

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров случайно перешел на английский язык, отвечая на вопрос о действиях России. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Один из шведских журналистов спросил Лаврова, что Россия планирует делать, чтобы понравиться странам Запада. Российский министр не стал отвечать на вопрос, а назвал его неприличным и сам оговорился.

«Когда вы спрашиваете, что Russia... что, о, господи, Russia... что Россия собирается делать, чтобы понравиться западным демократиям — ну это же неприлично!» — сказал Лавров.

Лавров добавил, что считает подобные вопросы подрывающими основы всей современной архитектуры международных отношений.

Ранее российский министр иностранных дел необычно отреагировал на подаренную ему в Норвегии вазу с рисунком из скандинавской мифологии. «Это для воды или виски?» — уточнил тогда Лавров у норвежских представителей.