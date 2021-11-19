Лавров назвал неприличным вопрос шведского журналиста

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал и назвал неприличным вопрос шведского журналиста о том, готова ли Москва сделать что-то для симпатии западных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично», — сказал Лавров.

По его мнению, подобные вопросы подрывают основы, на которых зиждется ОБСЕ и на которых строятся международные отношения. «Это уже стало такой традицией наших западных коллег, это проникает уже даже в мысли (...) таких всегда нейтральных, умеренных стран, как Швеция, и тем более этот менталитет проникает в умы представителей средств массовой информации», — отметил глава МИД.

Ранее в ноябре Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Париж шуткой ответил на заявления о вмешательстве Москвы в иностранные дела. «Любой мой ответ будет использован против меня, будет истолкован как то самое вмешательства во внутренние дела Франции, Испании, других стран», — сказал он.

