В Германии назвали условие получения «Северным потоком-2» шанса на эксплуатацию

Председатель Свободной демократической партии (СвПД) Германии Кристиан Линднер в интервью газете Suddeutsche Zeitung назвал условие, при котором проект «Северный поток-2» должен получить шанс. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, для этого должно быть выдано разрешение на эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством, а также учтены справедливые интересы Украины и немецких восточноевропейских партнеров. Председатель СвПД подчеркнул, что данный проект слишком долго «объявляли исключительно как коммерческий проект», в то время как, по его мнению, это не соответствует действительности.

Линднер также отметил, что Германии необходимо расширить собственные мощности по получению энергии из возобновляемых источников, чтобы страна менее зависела от российского газа. В частности, он предположил, что Германия сможет в большей степени импортировать водород и синтетическое жидкое топливо.

Ранее депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен призвала отказаться от игры ва-банк с «Северным потоком-2». Она подчеркнула, что газопровод имеет большое значение для инфраструктуры Германии, а игра ва-банк недальновидна и безрассудна и бьет по рядовым гражданам.