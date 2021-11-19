Православный предприниматель отказался кормить «безбожных балбесов»

Православный предприниматель Герман Стерлигов раскритиковал предложенный Госдумой законопроект, который позволит бизнесу не утилизировать товар, а передавать его нуждающимся. Бизнесмен отказался от идеи кормить «безбожных балбесов» просто так, сообщает «Газета.ru».

Стерлигов заявил, что «химические продуктозаменители» из сетей нельзя давать даже собакам, даже если это просроченный товар. По мнению предпринимателя, никто не обязан кормить «безбожных балбесов и бездельников», которые не трудятся на крестьянских хозяйствах и не добывают себе пропитание самостоятельно. «Если кто хочет сдохнуть — пусть сдохнет, нянчиться с таковыми ни к чему, можно и отравленной просрочкой подкармливать, разницы для них особой нет», — поделился мнением Стерлигов.

Исключение предприниматель сделал для немощных и старых людей, которым нужна помощь. Он уточнил, что в его магазине такие люди могут получить хлеб даром. При этом Стерлигов видит только две причины, по которым люди в старости могли остаться без поддержки: они либо «поубивали в молодости абортами» своих детей, либо «воспитали неблагодарными свиньями». «Таковым старичкам надо помогать и надо подкармливать. Может, еще успеют покаяться, стать христианами и попасть в рай», — заявил предприниматель.

19 ноября в Госдуме разработали законопроект, согласно которому торговые сети смогут раздавать продукты нуждающимся. В настоящее время из-за налогового законодательства продавцам выгоднее утилизировать продовольствие, нежели передать его в благотворительные фонды. Председатель Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что такая мера поможет в борьбе с бедностью.