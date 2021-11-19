Жена Овечкина похвасталась роскошным подарком за миллионы рублей

Анастасия Шубская надела на день рождения золотое колье Bvlgari в виде змеи с бриллиантами

Жена нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталc» Александра Овечкина Анастасия Шубская похвасталась роскошным подарком, который она получила на день рождения. Сторис появились в ее Instagram-аккаунте.

Известно, что супруга хоккеиста отпраздновала 28-летие 16 ноября в кругу семьи и друзей. Знаменитость опубликовала несколько кадров с мероприятия, на которых запечатлена в шелковом платье фиолетового цвета с разрезом, оголяющим ее ногу, и серебристых босоножках. Она также сфотографировалась с букетом красных роз.

Кроме того, в сторис Шубская продемонстрировала подписчикам украшения, которые она надела на праздник. На размещенных кадрах видно колье из белого золота люксового бренда Bvlgari в виде змеи, покрытой бриллиантами. Стоимость ювелирного изделия из линейки Serpenti на сайте марки составляет 3,4 миллиона рублей.

Помимо упомянутого аксессуара, именинница дополнила свой образ бриллиантовыми сережками и несколькими браслетами Cartier, цена каждого из которых равна как минимум трем миллионам рублей.

Ранее Ксения Бородина подарила матери часы Cartier за миллионы рублей. Телеведущая преподнесла родственнице подарок в честь 61-го дня рождения. Речь идет о часах Panthere из розового золота, стоимость которых составляет 2,1 миллиона рублей. Изделие с кварцевым циферблатом и механизмом украшено дорожкой из бриллиантов.