Собянин заявил об очень хорошем эффекте нерабочих дней в Москве

Нерабочие дни, введенные из-за эпидемиологической ситуации по COVID-19 с 28 октября по 7 ноября, дали очень хороший эффект в Москве. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил мэр столицы Сергей Собянин, его слова приводит ТАСС.

«Если сравнивать показатели, которые были на этой неделе, и, скажем, две-три недели назад, заболеваемость снизилась в два раза — мы видим это по резкому снижению госпитализаций и другим показателям», — пояснил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что реальный эффект и замедление темпов распространения заболевания в Москве продолжаются.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о том, что Москва занимает первое место среди всех российских регионов по темпам снижения инфицирования COVID-19. При этом она предупредила, что коронавирус является очень опасным, серьезным и коварным заболеванием и ситуация может измениться в любой момент.

По данным на 18 ноября, за прошедшие сутки в России выявили 37 374 новых случая коронавируса, из них 4062 — в Москве. Общее число заражений по стране за все время достигло 9 219 912.