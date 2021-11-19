Россияне рассказали о стрессе из-за нелюбви к работе

О высоком уровне ежедневного стресса на работе рассказали 37 процента участников исследования сервиса Superjob. Об этом сообщает РБК.

Согласно данным опроса, результаты неравномерно распределились среди тех, кто ходит на работу с охотой, и тех, кто испытывает нелюбовь к своему делу.

Лишь 6 процентов россиян вообще не испытывают стресса на работе, 8 процентов заявили об очень низком уровне стресса, 12 процентов отметили низкий стресс, 35 процентов — стресс среднего уровня, 20 процентов — высокий уровень стресса. При этом почти каждый пятый (17 процентов) заявил об очень высоком уровне стресса, а 2 процента опрошенных затруднились ответить.

При этом среди тех, кто любит свою работу, высокий и очень высокий уровень стресса переживают на ней 27 процентов опрошенных. А среди тех, кто не любит свой способ заработка, их доля достигла 60 процентов. Сотрудники, которым работа приносит удовлетворение, чаще всего заявляют о среднем уровне стресса — так охарактеризовали свое положение 37 процентов из них.

Ранее россияне рассказали о том, в какие города страны они хотели бы переехать ради работы. Согласно опросу, в пятерке самых желанных населенных пунктов оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Владивосток. Среди преимуществ данных городов респонденты назвали уровень жизни (35 процентов), зарплату (32), климат (30), наличие рабочих мест (27) и возможность быстрее построить карьеру (17).