МИД заявил о намерении России участвовать в коммерческих проектах в Афганистане

Россия готова участвовать в ряде коммерческих проектов в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По его словам, у Москвы нет планов «положить глаз» на афганские ископаемые богатства. При этом дипломат отметил, что в Афганистане есть ресурсы. «Наверное, со временем все это заработает на интересы афганского народа и государства в целом», — подчеркнул Кабулов.

Ранее сообщалось, что Россия в ближайшее время направит в Афганистан срочную гуманитарную помощь. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Москва приветствует налаженное взаимодействие с местными властями и оперативные действия, предпринятые организацией в этом направлении.

