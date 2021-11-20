В КПРФ нашли возможную замену Зюганову на выборах президента

На президентских выборах 2024 года лидера КПРФ Геннадия Зюганова в качестве кандидата может заменить другой представитель коммунистов, предположил секретарь ЦК КПРФ по выборам депутат Госдумы Сергей Обухов. Его заявления цитируют «Ведомости».

В списке находятся первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, курирующий в партии кадровые вопросы, и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Также одним из возможных кандидатов назван заместитель председателя ЦК КПРФ по идеологии Дмитрий Новиков.

Другие возможные кандидаты вместо Зюганова, который уже отказывался от участия в прошлых выборах, — врач, депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный, блогер и депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, и Павел Грудинин, гендиректор «Совхоза им. Ленина», который уже был кандидатом КПРФ в 2018 году. В 2021 году Грудинину не удалось зарегистрироваться на выборах депутатов Госдумы.

Обухов подчеркнул, что высказал лишь свое мнение. «Я сказал, что эти кандидаты наиболее электорально раскрученные, пользующиеся широким авторитетом, на мой взгляд, можно бы их считать кандидатами. Это лично моя точка зрения как политтехнолога», — добавил коммунист. Он добавил, что список может быть и расширен.

На выборах в Госдуму в сентябре КПРФ заняла второе место, набрав около 19 процентов голосов и получив 57 мандатов. Партия «Единая Россия» победила с результатом 49,82 процента голосов.