Пилот по ошибке выпустил шасси самолета на высоте 10 километров

Росавиация изучит инцидент, произошедший с самолетом Sukhoi Superjet (SSJ) авиакомпании «Азимут». По предварительным данным, командир экипажа по ошибке нажал кнопку аварийного выпуска шасси, когда самолет находился на высоте 10 километров, что спровоцировало опасное сближение SSJ с другим самолетом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что инцидент произошел 29 октября на регулярном рейсе Сочи — Брянск. Когда воздушное судно пролетало в районе Краснодара, в кабине пилотов неоднократно срабатывали данные о пропаже сигнала спутниковой навигационной системы. Чтобы отключить эти оповещения, пилот хотел нажать на кнопку Alert cancel, однако случайно нажал на аварийный выпуск шасси. Эти кнопки находятся на расстоянии 10-15 сантиметров друг от друга.

Это привело к тому, что шасси было выпущено на скорости 500 километров в час при предельной допустимой в 472 километра в час. В результате повысилось лобовое сопротивление, скорость самолета снизилась. Это, в свою очередь, привело к тому, что судно стало набирать высоту и приблизилось к другому самолету, который шел встречным курсом.

Экипажу удалось стабилизировать полет, однако судно было вынуждено совершить посадку в аэропорте Ростова-на-Дону. Повреждений судна в ходе проверке выявлено не было.

В Росавиации отмечают, что причинами таких ситуаций становился человеческий фактор. Под этим определением понимается отклонение пилотов от стандартных процедур, недостаток взаимодействия между членами экипажа, перегрузка одного из пилотов задачами, а также невнимательность и поспешность. О результатах расследования инцидента пока неизвестно.

Ранее в России неоднократно происходили аварийные ситуации из-за ошибок при управлении воздушным судном. Так, в 2014 году курсант Ульяновского института гражданской авиации перепутал тумблеры на учебном самолете DA-40NG и случайно выключил двигатели во время взлета. В результате аварии погибли курсант и инструктор.