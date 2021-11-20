В Финляндии задумались о строительстве заграждений на границе с Россией

Yle: в Финляндии задумались о строительстве заграждений от мигрантов на границе с Россией

В Финляндии задумались о строительстве заграждений от мигрантов на границе с Россией. Об этом сообщает информационный портал телерадиокомпани Yle.

По информации медиа, вопрос необходимости данной меры был поднят, когда министр внутренних дел и депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен выступил с просьбой к правительству рассмотреть возможность возведения заборов на восточной границе во избежание пересечения мигрантами рубежей государства в обход контрольно-пропускных пунктов.

Мюккянен заявил, что подобные заграждения уже строят в Польше, Литве и Эстонии из-за скопления мигрантов со стороны Белоруссии.

Ранее пограничная служба Финляндии сообщила о прибытии в страну 30 беженцев с границы Польши и Белоруссии. «Через Беларусь в Финляндию прибыло несколько десятков человек (30). Ситуация стабильная, за ней ведется наблюдение, идет обмен информацией», — говорится в сообщении финских пограничников. Они также уточнили, что нелегалы с Ближнего Востока пытаются попасть в Центральную Европу через Финляндию.