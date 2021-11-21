Пропавшая теннисистка-чемпионка появилась на публике и попала на видео

Китайская теннисистка-чемпионка Пэн Шуай, которую считали пропавшей, в воскресенье, 21 ноября, впервые за три недели появилась на публике и попала на видео. 37-секундный ролик опубликовал главный редактор китайского государственного издания Global Times Ху Сицзинь в своем Twitter-аккаунте.

Согласно подписи к видео, Пэн Шуай приняла участие в церемонии открытия финала соревнований по теннису среди подростков в Пекине. При объявлении своего имени теннисистка выглядела немного скованно, она поприветствовала зрителей рукой и поклонилась публике.

ТАСС обращает внимание на то, что Ху Сицзинь опубликовал это видео только в Twitter, доступ к которому заблокирован на территория Китая. При этом на странице редактора в китайской социальной сети «Вэйбо» нет ни одного поста о Пэн Шуай или упоминания ситуации вокруг нее. Китайская поисковая система «Байду» (аналог заблокированного в стране поисковика Google) также не выдает ни одного сообщения о Пэн Шуай за последний месяц, в том числе о ее появлении на публике в воскресенье.

Ранее китайский журналист Шэнь Шивэй опубликовал фото, якобы присланные ему в чате теннисисткой Пэн Шуай, которую считают пропавшей. Пользователи, а также западные СМИ не считают предоставленные снимки доказательством безопасности спортсменки. Аккаунт Шэнь Шивэя в Twitter помечен как аккаунт государственного медиа.

19 ноября глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон заявил, что организация может отказаться от проведения соревнований в Китае, если власти не расскажут о местонахождении теннисистки-чемпионки.

18 ноября китайский государственный новостной телеканал CGTN опубликовал письмо от имени Пэн, где она отрекалась от обвинений в адрес бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. В WTA не считают, что это сообщение самой спортсменки и требуют независимых доказательств. По версии западных СМИ и самой организации, исчезновение теннисистки связано с реакцией на обвинения со стороны китайских властей.

Скандал разгорелся в начале ноября. Пэн Шуай выдвинула обвинения против Чжана Гаоли в китайской соцсети Weibo. По словам теннисистки, первый раз политик вынудил ее вступить в половую связь десять лет назад. Она завершила карьеру в 2015 году.