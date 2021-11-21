Шифрин отреагировал на обвинения в плохом отношении к Коклюшкину

Советский и российский юморист Ефим Шифрин отреагировал на обвинения писателя Лиона Измайлова в плохом отношении к сатирику Виктору Коклюшкину. Шифрин ответил Измайлову в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Отмечается, что конфликт между двумя коллегами произошел на похоронах Коклюшкина 14 ноября. Тогда Измайлов резко высказался в адрес Шифрина. По его словам, покойный сделал из Шифрина звезду разговорного жанра, а тот даже не поблагодарил его за написанные монологи. Он добавил, что в последнее время эстрадный комик избегал общения с Коклюшкиным. Высказывание Измайлова оскорбило Шифрина.

«Этот человек в рай не попадет даже с QR-кодом», — ответил 65-летний Шифрин, заявив, что никогда не ссорился с Коклюшкиным. При этом он признал, что редко общался со скончавшимся сатириком.

Ранее юморист, певец Владимир Винокур прокомментировал смерть писателя-сатирика Коклюшкина, который скончался в возрасте 75 лет от острой сердечной недостаточности. «Это большая утрата для нашего жанра и для эстрады в целом», — заявил он.