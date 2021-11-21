«Рубин» обыграл «Сочи» в матче РПЛ с двумя удалениями

«Рубин» на выезде победил «Сочи» в матче 15-го тура РПЛ, в командах случилось по удалению

«Рубин» на выезде обыграл «Сочи» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча команд прошла в воскресенье, 21 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Победить казанцам помогли голы Оливера Абильдгора и Андерса Дрейера. У сочинцев отличился Родриго.

В матче случилось два удаления. В середине второго тайма прямая красная карточка была показана защитнику сочинцев Игорю Юрганову. Через две минуты второе предупреждение получил Абильдгор.

Победа позволила «Рубину» набрать 22 очка и выйти на восьмое место в чемпионате. У сочинцев 27 очков, команда находится на третьей позиции.

В следующем туре «Рубин» 28 ноября на своем поле сыграет с «Динамо». «Сочи» днем раньше на выезде встретится с «Уралом».

