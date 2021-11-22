Стилистка назвала «удешевляющую» внешний вид женщины одежду

Блогерша порекомендовала изъять из гардероба удешевляющие вид обувь и сумки с царапинами

Стилист из Лондона Анна Бей (Anna Bey) перечислила предметы гардероба, которые «удешевляют» внешний вид женщины. Соответствующее видео появилось на ее YouTube-канале, насчитывающем более миллиона подписчиков.

В первую очередь Анна Бей (Anna Bey) посоветовала зрительницам носить нижнее белье нейтральных тонов под светлыми вещами из полупрозрачных тканей, таких как шелк или тонкий хлопок. «Лучше покупать гладкие комплекты, поскольку очертания кружева на ткани делают образ менее стильным», — высказалась она.

Кроме того, блогерша порекомендовала научиться грамотно сочетать разные цвета в наряде. По ее словам, если на предмете гардероба содержится принт, необходимо подбирать остальную одежду, опираясь на оттенок рисунка. «Не бойтесь экспериментировать с цветом, но не переусердствуйте, иначе будете похожи на клоуна», — пояснила Бей.

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К тому же героиня материала заявила, что лучше изъять из гардероба обувь и сумки с потертостями и царапинами, так как они портят внешний вид их владельца. Стилистка утверждает, что избавиться также необходимо от одежды с пятнами не отстиравшейся до конца грязи.

Помимо этого, специалистка назвала нелепыми вещи чересчур маленького или, наоборот, большого размера. Она посоветовала тщательнее относиться к выбору размера, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть ее недостатки.

В августе журналистка портала Who What Wear поделилась способом выглядеть «дорого» без больших затрат. Максин Эггенбергер заявила, что для такой цели идеально подойдут вязаные брючные костюмы из искусственной и натуральной шерсти. По ее мнению, подобные наряды смотрятся уместно как во время публичных выходов, так и в качестве домашней одежды.